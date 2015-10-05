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arda'dan f.bahçe taraftarına şok cevap!

ARDA'DAN F.BAHÇE TARAFTARINA ŞOK CEVAP!

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Instagram'dan bir takipçisinin mesajına ilginç bir cevap verdi.

Tarih : 05 Ekim 2015, 11:01
Puan Ver : Arda'dan F.Bahçe Taraftarına Şok Cevap!(0/10)


Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olarak tüm dünyanın dikkatleri üzerine çeken Arda Turan, fotoğraf paylaşım ağı Instagram'dan bir takipçisinin mesajına çok ilginç bir yanıt verdi.


 


Fenerbahçe taraftarı olan bir kullanıcı Arda'ya, "Yandex'le seni de satın alacağız bekle Arda'cım" mesajını attı. Arda ise bu mesaja, "Yandex'e Arda Turan yaz cevabını kendin bulursun" cevabını attı.







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