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arda'dan bilal meşe için şok sözler: hak etti!

ARDA'DAN BİLAL MEŞE İÇİN ŞOK SÖZLER: HAK ETTİ!

Üsküp'te oynadığı özel maçta Makedonya ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, karşılaşma sonrası özel uçakla İtalya'nın Trieste kentine gitti.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:40
Puan Ver : Arda'dan Bilal Meşe İçin Şok Sözler: Hak Etti!(8/10)7


Üsküp'te oynadığı özel maçta Makedonya ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, karşılaşma sonrası özel uçakla İtalya'nın Trieste kentine gitti. Arda Turan, uçağın hareketinden önce Milliyet gazetesi muhabiri Bilal Meşe'ye saldırdı. Bir anda ülke gündemine düşen bu olayla ilgili yeni detaylar da çıkmaya başladı.



NELER YAŞANMIŞTI?



"Söyle Bilal Meşe söyle, orada mıydın? Bizimle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden prim istemişiz? Konuş, şimdi konuş. Hadi onlar da burada. Soruyorum; 'Kim yazdırdı bunları sana? Kim söylüyor sana?" sözleri ile saldırıya geçen Arda Turan daha sonra Bilal Meşe'ye şu küfürleri savurmuştu:



"Bu ülke böyle ülke. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum, duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k..! Beni de başkaları gibi zannettin. Ben futbolu bırakırım ama aileme, şerefime laf söyletmem. A...ç.... O.... ç.... Biz kimden para dilenmişiz? Seni bu uçağa alan kim?"



ARKADAŞLARINDAN DESTEK ALINCA...



Daha sonra Bilal Meşe, Arda'ya, "Ben öyle bir şey yazmadım, ailenle alakalı tek yazım yok" diye cevap verdi. Ancak yanlarında bulunan Burak Yılmaz ve Caner Erkin, "Sus, uzatma, otur yerine" diye bağırdı. Takım arkadaşlarından aldığı destek sonrası iyice alevlenen Arda ise hakaretlerine devam edip, "Patronun Demirören. Sen federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin patronun? Seni uçağa alanın a.... k...." dedi ve Bilal Meşe'nin boğazına sarıldı.



MEŞE'YE KAFA ATMAYA ÇALIŞTI!



Arda bu sırada kafa atmaya da çalıştı ancak diğer gazeteciler araya girip engelledi. Öfkesi geçmek bilmeyen Arda, bütün basın mensuplarına, "Hepiniz böylesiniz, hepinizin a.... k...." diye küfür etti. Arda daha sonra Fatih Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Nedim Yiğit tarafından uçağın diğer tarafına götürüldü.



 



kaynak:sabah








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