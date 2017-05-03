ARDA TURAN'IN TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı? Sezon sonunda Barcelona ile yollarını ayıracağı iddia edilen ve Inter başta olmak üzere birçok takım ile ismi anılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan kısa ve net bir açıklama geldi.
İtalyan basınının Diego Simeone'nin takımın başına geçmek için istediği transferler arasında gösterdiği Arda Turan için Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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