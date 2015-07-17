ARDA TURAN'IN TOBLERONE CEVABI TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Arda, saniyede kaç para kazandığını hesaplayan 'serhathabir' isimli kullanıcıya ilginç bir cevap verdi.
TOBLERONE SEVMİYORUM
Yıldız futbolcu, genç kullanıcının 'Nasıl ya? Yaptığım hesaba göre Arda Turan Barcelona'da saniye başı 75 kuruş kazanıyor. Markete girip 8 saniye beklese Toblerone alacak' yazısına 'Toblerone sevmiyorum' şeklinde cevap verdi.
Arda'nın verdiği bu ilginç cevapla genç kullanıcı sosyal medyada bir anda fenomen oldu.
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