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ARDA TURAN'IN TOBLERONE CEVABI TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ


ARDA TURAN'IN TOBLERONE CEVABI TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Tarih : 17 Temmuz 2015, 18:54
Puan Ver : Arda Turan'ın Toblerone Cevabı Takipçilerini Güldürdü(10/10)9


Arda, saniyede kaç para kazandığını hesaplayan 'serhathabir' isimli kullanıcıya ilginç bir cevap verdi.

 

TOBLERONE SEVMİYORUM

Yıldız futbolcu, genç kullanıcının 'Nasıl ya? Yaptığım hesaba göre Arda Turan Barcelona'da saniye başı 75 kuruş kazanıyor. Markete girip 8 saniye beklese Toblerone alacak' yazısına 'Toblerone sevmiyorum' şeklinde cevap verdi.

 

Arda'nın verdiği bu ilginç cevapla genç kullanıcı sosyal medyada bir anda fenomen oldu.

 








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