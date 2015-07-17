

Arda, saniyede kaç para kazandığını hesaplayan 'serhathabir' isimli kullanıcıya ilginç bir cevap verdi.







TOBLERONE SEVMİYORUM



Yıldız futbolcu, genç kullanıcının 'Nasıl ya? Yaptığım hesaba göre Arda Turan Barcelona'da saniye başı 75 kuruş kazanıyor. Markete girip 8 saniye beklese Toblerone alacak' yazısına 'Toblerone sevmiyorum' şeklinde cevap verdi.







Arda'nın verdiği bu ilginç cevapla genç kullanıcı sosyal medyada bir anda fenomen oldu.



