ARDA TURAN'IN SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİNİN ALTINDAN BEBEK ÇIKTI
Uzatmalı sevgilisi Arda Turan'ın 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ettiği Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği iddia edildi.
5 KIRATLIK YÜZÜKLE TEKLİF
Arda Turan önceki akşam yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum gününde Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.
ASLIHAN DOĞAN HAMİLE
Habertürk Gazetesi'nden İsmail Uygur'un haberine göre, Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi. Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.
Kaynak: haberinburada
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