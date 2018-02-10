1 Taşla 6 Kuş Vuracak
Günün İddiası: Başakşehir'e Yenilirse Son Maçı Olur
Barcelona, 86 Yıllık Rekorun Peşine Düştü
Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e De 700 Bin Euro Ödemiş
Eski Manchester Unitedlı Futbolcu Liam Millier, Kansere Yenik Düştü
Fikret Orman, Tatilde Beğendiği Percy Tau'yu Transfer Ediyor
Ve Atiba'da Mutlu Son
Şaka Değil Gerçek... Aziz Yıldırım Hoca Oluyor
Belhanda Transferindeki Beşiktaş Detayı Şaşkına Çevirdi
Cedi Osman, Nba'de Tarih Yazıyor
Ümraniye'de Ohal İlan Etti
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İlgi Nedeniyle Salondan Çıkamadı
Haftanın Kritik Maçında Olimpiakos, Real Madrid'i Devirdi
Brezilya Milli Takımı, Beşiktaş'ın Tesislerinde Kamp Yapacak
Arda Turan'ın Sürpriz Evlilik Teklifinin Altından Bebek Çıktı
Durdurulan Soyağacı Uygulaması İçin Açıklama!
Son Paylaşımı Yorum Yağmuruna Tutuldu: İyi Döşemeler
Çocukları İçin At Olan Çağla, Gönülleri Fethetti
Aylık Maaşları, Dizi Sektörüne Yeni Boyut Kazandıracak
Burcu, İş Adamı Sevgilisini Evine Aldı

Arda Turan'ın Sürpriz Evlilik Teklifinin Altından Bebek Çıktı

ARDA TURAN'IN SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİNİN ALTINDAN BEBEK ÇIKTI

Uzatmalı sevgilisi Arda Turan'ın 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ettiği Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Tarih : 10 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Arda Turan'ın Sürpriz Evlilik Teklifinin Altından Bebek Çıktı(5/10)1

Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği iddia edildi.

5 KIRATLIK YÜZÜKLE TEKLİF

Arda Turan önceki akşam yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum gününde Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

ASLIHAN DOĞAN HAMİLE

Habertürk Gazetesi'nden İsmail Uygur'un haberine göre, Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi. Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  In  Sürpriz  Evlilik  Teklifinin  Altından  Bebek  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER