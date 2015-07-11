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arda turan'ın özel ekibi

ARDA TURAN'IN ÖZEL EKİBİ

Barcelona'ya transferiyle dünya çapında ses getiren Arda Turan, yemek ve saha dışındaki bütün işleri için 6 kişilik bir ekiple çalışıyor.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 10:55
Puan Ver : Arda Turan'ın Özel Ekibi(8/10)8


İşte Arda Turan'ın ekibi (Soldan sağa):

Ata Bozan (Asistanı), Övgü Doğan (Iletişim Danışmanı), Ekrem Okumuş (Sağ kolu, Türkiye-İspanya arası mekik dokuyor), Ahmet Bulut (Menajeri), Mathieu Markaroğlu (Ahmet Bulut'un asistanı) ve Gökay Cilacı (Ev arkadaşı).








Etiketler: Arda  Turan  In  Özel  Ekibi    haber

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