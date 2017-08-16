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Arda Turan'ın Menajeri, Galatasaray'a Dönüş İçin Barcelona'yı İkna Etmeye Çalışıyor

ARDA TURAN'IN MENAJERİ, GALATASARAY'A DÖNÜŞ İÇİN BARCELONA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Arda Turan'ın menajeri, oyuncusunu bedelsiz olarak Galatasaray'a götürmek için Barcelona'yı ikna etmeye çalışıyor.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Arda Turan'ın Menajeri, Galatasaray'a Dönüş İçin Barcelona'yı İkna Etmeye Çalışıyor(5/10)1

Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan ve Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Arda Turan yuvaya geri dönüş hazırlığında. Milli Takım'a da dönmesi beklenen futbolcunun kısa süre içerisinde 1 yıllığına kiralanacağı ifade edildi.

AHMET BULUT ÇALIŞIYOR

Menajer Ahmet Bulut'un Barcelona ile görüşme halinde olduğu öğrenilirken futbolcunun 1 yıllığına kiralanması konusunda önemli bir yol kat edildiği belirtildi. Bulut'un oyuncunun bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralanması için Katalan kulübünü ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

"3 MİLYONU GS, 2 MİLYONU İNŞAAT ŞİRKETİ ÖDEYECEK"

Konuyla ilgili olarak da Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan da attığı tweetle Arda Turan transferini detaylandırdı. Ayan attığı mesajda, "Galatasaray Arda'nın yıllık ücretinin 3 milyon Euro'sunu, Önemli bir inşaat şirketi de 2 milyon Euro'sunu ödeyecek" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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