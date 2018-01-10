ARDA TURAN'IN MENAJERİ AHMET BULUT: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTIK
Tecrübeli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Arda için Başakşehir ile anlaştık." ifadelerini kullandı.
2-3 GÜN İÇERİSİNDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı. Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğu ifade edildi. İspanyol kulübününde transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor.
BARÇA'DA KALARAK 20 MİLYON EURO DA ALABİLİR
Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan, İstanbul'a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona'da kalarak iki yılda sizden 20 milyon euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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