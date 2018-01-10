Tecrübeli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Arda için Başakşehir ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

2-3 GÜN İÇERİSİNDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı. Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğu ifade edildi. İspanyol kulübününde transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor.

BARÇA'DA KALARAK 20 MİLYON EURO DA ALABİLİR

Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan, İstanbul'a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona'da kalarak iki yılda sizden 20 milyon euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada