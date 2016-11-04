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arda turan'ın ısıtıcıları iade edildi

ARDA TURAN'IN ISITICILARI İADE EDİLDİ

Milli futbolcu Arda Turan'ın, Mehmetçik'in isteği üzerine Van'daki hudut karakoluna gönderdiği ısıtıcılarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerince inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında ısıtıcıların iade edilmesine karar verildi.

Tarih : 04 Kasım 2016, 12:33
Puan Ver : Arda Turan'ın Isıtıcıları İade Edildi(5/10)5


Milli futbolcu Arda Turan'ın Mehmetçik'in isteği üzerine Van'daki hudut karakoluna gönderdiği ısıtıcılarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerince inceleme başlatıldı. Bu kapsamda ısıtıcıların iade edilmesi de kararlaştırıldı.



Van'ın Özalp ilçesindeki hudut karakolundan bir asker tarafından, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan'a sosyal medyadan mesaj atılmış ve ısıtıcı talebinde bulunulmuştu. Özellikle hudut karakoldaki kulelerde nöbet tutarken askerlerin üşüdüğünün belirtildiği mesajın ardından Arda Turan, bir arkadaşı aracılığıyla hudut karakoluna ısıtıcı göndermişti.



Askerlerin, hediye edilen ısıtıcılar önünde çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasının ardından da konuyla ilgili tartışma başlamıştı.








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