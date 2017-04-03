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arda turan'ın geleceği belli oldu

ARDA TURAN'IN GELECEĞİ BELLİ OLDU

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, İspanyol basınına verdiği özel röportajda Arda Turan ile Şampiyonlar Ligi için tutuştukları iddia için konuştu ve milli oyuncumuzun geleceği ile ilgili de önemli bir ifade kullandı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Arda Turan'ın Geleceği Belli Oldu(5/10)5


 Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları durumunda Arda'nın sakallarını keseceğini kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak, ben saçlarımı kazıyacağım ve Arda Turan da sakallarını kesecek.



Kim kimi tıraş eder bilmiyorum, bu konuda konuşmadık ama ben yapmak isterim. Gelecek sezonun ilk gününde bunu yaparım, yeni sezona yeni bir başlangıç olur" dedi.



 



kaynak:fanatik








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