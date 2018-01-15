ARDA TURAN'IN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan'ın atılan imzanın ardından 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, kendisini 2.5 yıllığına Başakşehirli yapan sözleşmeye imza attı.
MİLLİ TAKIMDA DAHA ÖNCE 14 NUMARALI FORMAYI GİYMİŞTİ
Bu arada Arda Turan'ın Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Arda Turan daha önce de Milli takımda 14 numaralı formayı giymişti.
Kaynak: haberinburada
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