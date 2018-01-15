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Arda Turan'ın forma numarası belli oldu

ARDA TURAN'IN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan'ın atılan imzanın ardından 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu(5/10)1

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, kendisini 2.5 yıllığına Başakşehirli yapan sözleşmeye imza attı.

MİLLİ TAKIMDA DAHA ÖNCE 14 NUMARALI FORMAYI GİYMİŞTİ

Bu arada Arda Turan'ın Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Arda Turan daha önce de Milli takımda 14 numaralı formayı giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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