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arda turan'ın evine şok saldırı!

ARDA TURAN'IN EVİNE ŞOK SALDIRI!

Milli yıldız Arda Turan'ın Barcelona'daki evine yumurtalı saldırıda bulunuldu.

Tarih : 21 Haziran 2016, 11:46
Puan Ver : Arda Turan'ın Evine Şok Saldırı!(5/10)4


İspanya karşısında alınan mağlubiyetlerden sonra kaptan Arda Turan hedef adam haline gelmişti. İspanya maçında ıslıklanan Arda'nın Barcelona'daki evine çirkin birsaldırı yapıldığı ortaya çıktı.



Boğalar'ın 3-0 kazandığı maçın ardından milli yıldızın evine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yumurta atıldığı öğrenildi.








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