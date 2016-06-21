ARDA TURAN'IN EVİNE ŞOK SALDIRI!
Milli yıldız Arda Turan'ın Barcelona'daki evine yumurtalı saldırıda bulunuldu.
İspanya karşısında alınan mağlubiyetlerden sonra kaptan Arda Turan hedef adam haline gelmişti. İspanya maçında ıslıklanan Arda'nın Barcelona'daki evine çirkin birsaldırı yapıldığı ortaya çıktı.
Boğalar'ın 3-0 kazandığı maçın ardından milli yıldızın evine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yumurta atıldığı öğrenildi.
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