Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde ile yıldızı bir türlü barışmayan Arda Turan için İspanyollardan sürpriz bir iddia geldi. Mundodeportivo'da yer alan habere göre Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan ve Douglas'ın ayrılmak için tek şartları var.

Galatasaray'ın çok yakından ilgilendiği Arda Turan, Barcelona'da kazandığı ücretin karşılanması halinde Katalan temsilcisinden ayrılacak. Sporting ve Benfica'nın ilgilendiği Douglas da daha düşük bir maaş öneren kulübe gitmek istemiyor.

CENK ERGÜN: SON GÜNE KADAR UĞRAŞACAĞIZ

Galatasaray da gündeminde olan Arda Turan için Barcelona ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın sportif direktör Cenk Ergün de geçtiğimiz günlerde Arda ile ilgili "Tamamen kapanan bir şey yok. Onun da sözü var. Biz bunun mümkün olduğu kadar çabuk olmasını sağlamak istiyoruz. Şu anda Barcelona futbolcusu" ifadelerini kullanmıştı.

Igor Tudor'un kadrosunda görmek istediği Arda Turan için Galatasaray, İspanyol devine kiralama teklifinde bulundu. Ancak İspanyollar Arda'yı bonservis bedeliyle göndermek istiyor. İki ekip arasındaki görüşmelerin Türkiye'deki transfer döneminin kapanmasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada