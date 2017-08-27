Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

ARDA TURAN'IN BARCELONA'DAN AYRILMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR: PARAMI ÖDESİNLER


Arda Turan'ın Barcelona'dan Ayrılmak İçin Tek Şartı Var: Paramı Ödesinler
Tarih : 27 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Arda Turan'ın Barcelona'dan Ayrılmak İçin Tek Şartı Var: Paramı Ödesinler(5/10)1

Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde ile yıldızı bir türlü barışmayan Arda Turan için İspanyollardan sürpriz bir iddia geldi. Mundodeportivo'da yer alan habere göre Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan ve Douglas'ın ayrılmak için tek şartları var.

Galatasaray'ın çok yakından ilgilendiği Arda Turan, Barcelona'da kazandığı ücretin karşılanması halinde Katalan temsilcisinden ayrılacak. Sporting ve Benfica'nın ilgilendiği Douglas da daha düşük bir maaş öneren kulübe gitmek istemiyor.

CENK ERGÜN: SON GÜNE KADAR UĞRAŞACAĞIZ

Galatasaray da gündeminde olan Arda Turan için Barcelona ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın sportif direktör Cenk Ergün de geçtiğimiz günlerde Arda ile ilgili "Tamamen kapanan bir şey yok. Onun da sözü var. Biz bunun mümkün olduğu kadar çabuk olmasını sağlamak istiyoruz. Şu anda Barcelona futbolcusu" ifadelerini kullanmıştı.

Igor Tudor'un kadrosunda görmek istediği Arda Turan için Galatasaray, İspanyol devine kiralama teklifinde bulundu. Ancak İspanyollar Arda'yı bonservis bedeliyle göndermek istiyor. İki ekip arasındaki görüşmelerin Türkiye'deki transfer döneminin kapanmasına kadar devam etmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  In  Barcelona  Dan  Ayrılmak  İçin  Tek  Şartı  Var  Paramı  
Ödesinler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER