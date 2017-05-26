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Arda Turan'ı Çıldırtan Yorum! Kendini Tutamadı...
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arda turan'ı çıldırtan yorum! kendini tutamadı...

ARDA TURAN'I ÇILDIRTAN YORUM! KENDİNİ TUTAMADI...

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan, sosyal medyada bir kullanıcı ile tartışma yaşadı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:16
Puan Ver : Arda Turan'ı Çıldırtan Yorum! Kendini Tutamadı...(6/10)5


Arda Turan kendisi adına açılan bir fan sayfasında paylaşılan Umre fotoğrafına gelen yoruma çok sinirlendi.



Bir kullanıcının "Karı kızla gez, sonra da Umre'ye git. Allah C.C razı mı? Bakın zina yapın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor" şeklindeki yorumunu gören Arda kendisini tutamadı ve cevap verdi.



Milli futbolcu bu yoruma, "Sen Rabbimizi yargılıyorsun. Sen önüne bak. Güzele doğruya sevket... Yanımda mıydın? Allah rahmetini sen nerden bileceksin?" sözleri ile tepkisini koydu.










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