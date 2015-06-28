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arda turan'dan takdir toplayan hareket!

ARDA TURAN'DAN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET!

Bodrum'da tatil yapan milli futbolcu Arda Turan Fatih Terim'le birlikte Cuma namazı kıldı.

Tarih : 28 Haziran 2015, 12:07
Puan Ver : Arda Turan'dan Takdir Toplayan Hareket!(8/10)5


Atletico Madrid' te oynayan milli futbolcu Arda Turan sezonun bitmesiyle soluğu Bodrum'da aldı.


 


Fatih Terim'le birlikte cuma namazı için Bodrum'da bir camiye gelen Arda Turan hasır üzerinde namaz kıldı.


 


Namazın ardından yerde serili olan hasırı kendisi toplayan yıldız futbolcu büyük takdir topladı. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Arda Turan daha sonra camiden ayrıldı.







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