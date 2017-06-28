Galaxy Note8'in Çıkış Tarihi, Fiyatı Ve Özellikleri
Youtube Kullanıcı Sayısını Açıkladı
Huawei Türkiye'den Önemli Açıklama
Galaxy S8 Active Performans Testinde Görüldü
Whatsapp'a Beklenen Özellik Geliyor
Kodak Yeni Tabletlerini Tanıttı
Lg V30 Kablosuz Şarj Özelliğiyle Geliyor
Hdp'ye Geçecek İddialarına Küfürlü Yanıt!
Termometreler 60 Dereceyi Gösterdi! Uyarı Geldi
Panasonic Toughbook Cf-Xz6: İş Dünyasına Yön Veriyor
Xerox Papercut : Üst Düzey Raporlama Ve Kontrol
Legacy Of Good : 1 Milyon Ton Kullanılmış Elektroniği Dönüştürecek
Mıchelın Concept Vision : Geleceğin Lastiğini 3D Yazıcı Teknolojisi İle Üretti
Thinkstation P320 Tiny : Dünyanın En Küçük İş İstasyonu
Microsoft E3 2017'de Neler Tanıttı?
Türktelekom K8 İnceleme
Arda Turan'dan Olay Paylaşım!
Sneijder'in İki Randevusu Var
Türkiye'nin En Değerli Kulübü
Valbuena Ve Mehmet Ekici Geldi
Tarih : 28 Haziran 2017, 10:03
Puan Ver : Arda Turan'dan Olay Paylaşım!(9/10)9


Beşiktaş'ın 4 yılda toplam 14 milyon Euro bonservis ödeyeceği öne sürülürken, Arda Turan'ın Türkiye'ye dönebileceği ifade edilmişti.



Arda Turan tatilde Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile fotoğrafını paylaştı. Siyah beyazlı yönetici ile sohbet eden Turan, yaz tatilinin tadını çıkardı.



Beşiktaş taraftarları sosyal medya platformlarından bu fotoğrafı paylaşarak transfer hakkında ümitlenmeye başladı.



Barcelona'nın göndermeyi planladığı Arda Turan'ın yeni adresinin önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Arda  Turan  Dan  Olay  Paylaşım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER