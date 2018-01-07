ARDA TURAN'DAN MEHMET AĞAR'A: BEN FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAM
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın "Fatih Terim'den özür dile." sözlerine Arda'nın "Ben Terim'le çalışmam." yanıtını verdiği ortaya çıktı.
Arda Turan'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın "Fatih Hoca'dan özür dile" sözlerine "Ben Fatih Terim'le çalışmam" dediği ortaya çıktı.
Habertürk gazetesinden Meriç Müldür, Mehmet Ağar ile Arda Turan arasındaki görüşmeyi yazdı.
Haber, şu şekilde:
"GİDECEĞİ TAKIM ŞİMDİLİK MEÇHUL"
"Fatih Terim ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu herkesin malumu... Fatih Terim'in, Galatasaray'a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada. Arda'nın artık Barcelona'da kalmayacağı bir gerçek, gideceği takım şimdilik meçhul. Hal böyleyken eski İçişleri Bakanı, Terim'in de yakın dostu, önemli bir Galatasaraylı Mehmet Ağar'ın yılbaşı öncesi Arda ile yediği yemek ise enteresan...
"BEN TERİM'LE ÇALIŞMAM"
Bu yemekte Ağar'ın bir büyüğü olarak Arda'ya "Senin Galatasaray'a, Galatasaray'ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca'dan özür dile, kırgınlık bitsin" dediği de biliniyor. Bilinmeyen ise Arda'nın cevabıydı... Elbette uzun soluklu ve detaylı bir görüşme olmuştur da Arda'nın tek bir cümlesi her şeyi anlatıyor. "Ben Terim'le çalışmam" demiş Arda... Galatasaray kapısını kapatmış. En azından Terim olduğu sürece..."
Kaynak: haberinburada
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