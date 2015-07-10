İspanyol devine imza atan Arda Turan, 2002 yılında top toplayıcılık yaptığı Galatasaray-Barcelona maçına ilişkin soruya ilginç bir yanıt verdi.



"LUIS ENRIQUE'NİN GOLÜ OFSAYTTI"



Milli futbolcu, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile Katalan ekibi arasında 13 yıl önce oynana karşılaşmanın hatılatılması üzerine, "2002 yılında Galatasaray-Barcelona maçında top toplayıcılık yapıyordum, bana gelen topu Luis Enrique'ye vermiştim. Enrique benden aldığı topla gol attı. Gol ofsayttı. Oradan buraya gelmek benim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.



Yeni takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "Messi, dünyanın en iyi futbolcusu. Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından biri, ama Messi belki de gelmiş geçmiş en iyi futbolcu" dedi.



Arda Turan, imza töreni sonrası yeni formasını giyerek Barcelona'nın stadı Nou Camp'a çıktı.