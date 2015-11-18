

A Milli Takım'ın, Yunanistan ile yaptığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, takımın başarısı için elinden geleni yaptığını belirterek, "Benim için giydiğim milli forma hayattaki her şeyden daha önemli. Galatasaray, Barcelona, Atletico Madrid formasından daha değerli. Fatih Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Transfer olduğum Barcelona'da oynayamayacağım belli olurken de bana 'forma senindir, takımın liderisin' dedi. Bana o güveni verdi. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Şu anda o vicdani rahatlığa sahibim" dedi.







2016 Avrupa Şampiyonası'nda ilk gruptan çıkacaklarına inandığını anlatan yıldız futbolcu, şunları kaydetti:



"Ben takım arkadaşlarıma, hocamıza ve sisteme inanıyorum. Başarabiliriz. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bence güzel bir ekip oluyoruz. Bu takımın gerçek bir potansiyeli var. Bu takım dünyadaki her takıma kafa tutabilir. Bizim için önemli bir turnuva. Ben takıma inanıyorum. Birçok favori takım var. Biz sürpriz yapabiliriz, yarı final, final görebiliriz. Çok enteresan şeyler olabilir. İspanya, Almanya, Fransa biraz önde gibi."







"İNŞALLAH MESSİ'Yİ TÜRKİYE'YE GETİRİRİZ"



Arda Turan, Arjantin ile milli maç yapılması konusunda Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye teklif yaptığına yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Ben ülkeme faydalı olmak istiyorum. Messi'nin buraya gelip, insanların onu görmesi güzel olur. Çocuklarımız için çok güzel olur. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. O yüzden Messi, Mascherano gibi bir oyuncuyu görmeleri bizim çok güzel olur. İnşallah böyle bir şey olur. Ben ona söyledim. Onlar da çok sıcak bakıyor. Takvimde uygun bir zaman bulunabilirse, neden olmasın. İnşallah Messi'yi Türkiye'ye getiririz. Ben hatta Anadolu'ya getirmekten yanayım. Orada bir yerde oynayalım herkes görsün" diye konuştu.