Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı
Beşiktaş Manisa'da Berabere Kalarak Tur Atladı
İlk Finalist Gremio!
Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
Cenk Ergün'den Okan Buruk'a Sert Sözler: Kimse Böyle Konuşamaz
Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

Arda Turan'dan Duygusal Paylaşım

ARDA TURAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Barcelona'da futbol hayatına devam eden Arda Turan, sosyal medya hesabından formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Arda Turan'dan Duygusal Paylaşım(5/10)1

Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kendisinin ay-yıldızlı formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaşan Arda, açıklama olarak ise şu mesajı paylaştı:

"YAPABİLDİĞİM EN İYİ ŞEY, BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNABİLMEK"

"İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının… Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yıllar sonra biri gelip "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?" diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi…"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  Dan  Duygusal  Paylaşım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER