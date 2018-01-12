ARDA TURAN'DAN DUYGULANDIRAN ALİ SAMİ YEN PAYLAŞIMI
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'ın 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadı için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'ın 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadı için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray forması altında Ali Sami Yen Stadı'nda futbol oynama şansını yakalamış isimlerden biri olan Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların eski stadı için bir paylaşımda bulundu.
"HİÇ UNUTULMAYACAK ANILAR"
Galatasaray'ın ilk maçını 24 Eylül 1944'te oynadığı ve 11 Ocak 2011'de de veda edilen Ali Sami Yen Stadyumu için Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Sami Yen; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."
Kaynak: haberinburada
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