

Kupanın 4. turunda 3. lig takımlarından Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşı 7-0 kazandı.



Kupanın 4. turunda 3. lig takımlarından Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşı 7-0 kazandı.



Barcelona'nın gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attı.



Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, yaptığı hat-trick'in yanı sıra Rafinha'nın golünün asistini verip, ilk yarının son dakikasında rakip ceza sahasında düşürülmesiyle takımına penaltı kazandırdı.



Bu sezon Barcelona forması ile 9. golünü kaydeden Arda, Katalan takımında Luis Suarez ve Lionel Messi'den sonra en fazla gol atan oyuncu olmaya devam etti. Arda, Barcelona forması ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptı.



Ayrıca Digne ve Alcacer, Barcelona formasıyla ilk gollerini attı.







kaynak:sabah