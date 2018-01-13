ARDA TURAN'DAN BARCELONA'YA DUYGUSAL VEDA
Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Milli oyuncu Arda Turan, Barcelona'ya veda mesajı yayınladı.
Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Arda Turan, Barcelona için twitter hesabından veda mesajı paylaştı.
Başakşehir'e transferi için izin veren Barcelona'ya teşekkürlerini ileten Arda, Barcelona formasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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