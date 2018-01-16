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Arda Turan'a Sadece Rafinha ve Ter Stegen Veda Etti

ARDA TURAN'A SADECE RAFİNHA VE TER STEGEN VEDA ETTİ

Barcelona'dan ayrılan Arda Turan'a sadece Marc-Andre ter Stegen ve Rafinha veda etti.

Tarih : 16 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Arda Turan'a Sadece Rafinha Ve Ter Stegen Veda Etti(9/10)5

Barcelona'da hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan'ın, Katalan devindeki geleceği her geçen gün biraz daha belirsizleşti. Milli futbolcunun adı hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan kulüplerle anılmaya başlandı. En nihayetinde Arda Turan, Türkiye'ye son yılların flaş ekibi Medipol Başakşehir'le döndü. Türkiye'de çoşkulu bir şekilde karşılanan Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılışı ise tam bir hayal kırıklığıydı.

YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ

Barcelona'daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getiren Arda Turan'a sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan biri Barcelona'nın file bekçisi ter Stegen, diğeri ise orta saha oyuncusu Rafinha'ydı.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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