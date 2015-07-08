

Barcelona'nın yeni transferi Arda Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i ziyaret etti.







Belediye başkanlığı makamında yapılan ziyarette, Barcelona'ya transferinden dolayı milli futbolcuyu tebrik eden başkan Aydıner, Arda Turan'ın evinin bulunduğu caddenin adının "Arda Turan Caddesi" olarak değiştirildiğini açıkladı.







Arda'nın ismini, ailesinin oturmuş olduğu ve kendisinin büyüdüğü Ordu Caddesi'ne verdiklerini belirten Aydıner, "Orası artık Arda Turan Caddesi olarak anılacak. Hep birlikte pirinç bir tabelamızı, Ardamız burada olduğunda oraya asacağız. Çünkü bizim gururumuz" ifadelerini kullandı.