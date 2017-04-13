ARDA TURAN'A BÜYÜK ŞOK!
Barcelona'nın gelecek sezonki kadrosuna ilişkin bir rapor hazırlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu.
İşte Barcelona'da kalacak ve gidecekler listesi:
Andre ter Stegen - Kalacak: Barcelona'nın kuşkusuz kaledeki vazgeçilmezi. Zaman zaman hatalar yapsa da hala çok genç ve öğrenmeye devam ediyor.
Rafinha Alcantara - Tehlikede: Yaşadığı sık sakatlıklar performansını yeterince ortaya koyamamasına neden oldu. Ritmini bulması da zaman alıyor. Durumu kritik isimlerden.
Jasper Cillessen - Kalacak: Hollandalı iyi bir yedek. Şans bulduğu maçlarda da kalede sağlam durduğunu gösterdi.
kaynak:habertürk
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