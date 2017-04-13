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arda turan'a büyük şok!

ARDA TURAN'A BÜYÜK ŞOK!

Barcelona'nın gelecek sezonki kadrosuna ilişkin bir rapor hazırlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu.

Tarih : 13 Nisan 2017, 10:30
Puan Ver : Arda Turan'a Büyük Şok!(6/10)6



İşte Barcelona'da kalacak ve gidecekler listesi:




Andre ter Stegen - Kalacak: Barcelona'nın kuşkusuz kaledeki vazgeçilmezi. Zaman zaman hatalar yapsa da hala çok genç ve öğrenmeye devam ediyor.




Rafinha Alcantara - Tehlikede: Yaşadığı sık sakatlıklar performansını yeterince ortaya koyamamasına neden oldu. Ritmini bulması da zaman alıyor. Durumu kritik isimlerden.




Jasper Cillessen - Kalacak: Hollandalı iyi bir yedek. Şans bulduğu maçlarda da kalede sağlam durduğunu gösterdi.



 



kaynak:habertürk










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