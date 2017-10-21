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Arda Turan yedek kulübesine bile hasret kaldı

ARDA TURAN YEDEK KULÜBESİNE BİLE HASRET KALDI

Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın sakatlığının sona erdiğini resmen açıklarken, milli futbolcu yarın oynanacak Malaga maçında da ilk 18'e dahil edilmedi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Arda Turan Yedek Kulübesine Bile Hasret Kaldı(7/10)3

Barcelona Kulübü iki gündür takımla antrenmanlara çıkan Arda Turan'ın sakatlığının sona erdiğini resmi olarak duyurdu.

18 KİŞİLİK KADROYA ALINMADI

Kulüp ayrıca İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında yarın oynanacak Malaga maçının 18 kişilik kadrosunu da açıkladı. Arda Turan, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle kadroya alınmadı. La Liga'da bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınan Arda, o karşılaşmada da yedek kulübesinde beklemişti.

MALAGA LİGDE SON SIRADA

La Liga'nın namağlup takımlarından olan ve ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak yaşayan 22 puanla lider durumdaki Barcelona, Nou Camp'ta oynanacak maçta lig sonuncusu Malaga ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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