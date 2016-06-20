

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Hırvatistan ve İspanya mağlubiyetlerinin faturasını as futbolculara kesti. Özellikle de İspanya maçından sonra kafilede atmosferin tamamen bozulması, tecrübeli çalıştırıcıyı kara kara düşündürüyor. Terim, Çek Cumhuriyeti karşılaşmasına, önceki iki maça göre 5-6 farklı isimle çıkabilir.







Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Türkiye, Çek Cumhuriyeti karşısına kaptan Arda Turan'dan eksik bir ilk 11'le çıkacak. Arda'nın kötü performansı, tribün tepkileri ve son prim dedikodularının ardından Fatih Terim, bu oyuncuyla ilgili kesin kararını verdi ve önce onun ismini çizdi. Terim'in kulübeye oturtacağı ikincisi isimse, yine beklenenin çok altında performans sergileyen, iki maçta rakip kaleye sadece - o da isabetsiz olmak üzere - bir şut çeken Burak Yılmaz olacak. Kesik yiyebilecek diğer isimler arasındaysa sağbek Gökhan Gönül'le solbek Caner Erkin'in adı geçiyor. Terim'in, bu iki oyuncudan en az birisini yedek oturtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca oynadığı futbolla kamuoyundan büyük tepki gören bir diğer isim konumundaki Ozan Tufan'ın da ilk 11'de olmama ihtimali var.







Euro 2016 öncesi ve sırasında Terim'in en çok tartışılan kararı, Mehmet Topal'ı stoper olarak oynatmasıydı. Ünlü teknik direktör, son İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada bu kararının arkasında olduğunu ve Mehmet Topal'ın performansında sıkıntı görmediğini bir kez daha vurguladı. Ancak buna rağmen Mehmet Topal'ın, Çek Cumhuriyeti maçında, orijinal mevkii olan ön liberoda görev alması ihtimali de kulislerde konuşulan senaryolar arasında. Eğer böyle bir tercih yapılırsa, bu durumda Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ın ilk 11'e stoper olarak girmesi söz konusu olabilecek. Ancak Terim'in bu konudaki son kararını henüz vermediğinin de altı çiziliyor. Bu arada Terim son idmanda bir sürprize imza atarak Hakan Balta'yı ön liberoda denemişti. Ancak bunu sahaya yansıtması şimdilik beklenmiyor.