

Aşklarıyla 2015 yılına damga vuran Arda Turan ile Aslıhan Doğan cephesinden yeni haberler var... Çiftin yakın çevresine göre yıldız futbolcu ile sosyetik aşkı, geçtiğimiz günlerde düğünlerini planlamaya başladı. 2016 yazında karar kılan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, kendi aralarında ilk planlamaları yaptı.







MAÇLARA GÖRE BELİRLENDİ



Buna göre gözde çift, Arda'nın forma giydiği Barcelona'nın maçlarının bitmesini bekleyecek. Ardından başlayacak Euro 2016'yı da göz önüne alan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, bu yüzden 4 Haziran 2016 Cumartesi gününü belirledi. Ünlü çiftin düğün yerindeki ilk tercihi ise Four Seasons Hotel oldu. Burada 500 kişilik bir düğün yapmayı planlayan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, bu kararlarını ise henüz aileleriyle resmi olarak paylaşmadı.