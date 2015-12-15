O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

arda turan ve aslıhan doğan evleniyor!

ARDA TURAN VE ASLIHAN DOĞAN EVLENİYOR!

2016 yazına karar verdiler...

Tarih : 15 Aralık 2015, 09:44
Puan Ver : Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Evleniyor!(10/10)7


Aşklarıyla 2015 yılına damga vuran Arda Turan ile Aslıhan Doğan cephesinden yeni haberler var... Çiftin yakın çevresine göre yıldız futbolcu ile sosyetik aşkı, geçtiğimiz günlerde düğünlerini planlamaya başladı. 2016 yazında karar kılan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, kendi aralarında ilk planlamaları yaptı.



MAÇLARA GÖRE BELİRLENDİ

Buna göre gözde çift, Arda'nın forma giydiği Barcelona'nın maçlarının bitmesini bekleyecek. Ardından başlayacak Euro 2016'yı da göz önüne alan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, bu yüzden 4 Haziran 2016 Cumartesi gününü belirledi. Ünlü çiftin düğün yerindeki ilk tercihi ise Four Seasons Hotel oldu. Burada 500 kişilik bir düğün yapmayı planlayan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, bu kararlarını ise henüz aileleriyle resmi olarak paylaşmadı.








Etiketler: Arda  Turan  Ve  Aslıhan  Doğan  Evleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER