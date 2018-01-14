ARDA TURAN TRANSFERİNE FATİH TERİM SESSİZ KALMADI! İŞTE O SÖZLER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Arda Turan'ın Başakşehir'e transferiyle ilgili, "Allah herkesin işini rast getirsin" dedi
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet, takımın kaldığı otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla buluştu.
Kahvaltıda ilgi odağı olan Faith Terim'e ise Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi soruldu.
"KİMSEYLE DERDİM YOK"
Terim Arda'nın transferiyle ilgili, " Vallahi kimseyle bir derdim yok. Geçmiş, yaşanmış mevzulara zaman yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.
"OZAN İÇİN GİRİŞİM YOK"
Fenerbahçe kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Terim tarafından arandığını iddia ediyordu. Ozan Tufan meselesi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Fatih Terim Ozan Tufan ile ilgili girişimlerinin olmadığını belirtti.
BURAK YILMAZ VE EMRE MOR...
Fatih Terim ayrıca Emre Mor, Burak Yılmaz ile alakalı bugüne kadar hiçbir girişimlerinin olmadığını da söyledi.
Kaynak: haberinburada
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