ARDA TURAN, TRANSFERİNDEN SONRA BUNU PAYLAŞTI...
Barcelona'ya transfer olan milli futbolcumuz Arda Turan, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile de büyük ses getirdi.
Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olarak yılın transferine imza atan Arda Turan'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Milli futbolcu Mevlana'nın "Kuşlara dahi bir yol çizen Allah, insanı yolsuz mu bırakacaktı? Beni Yaratan elbet yolumu gösterir." sözlerini paylaştı.
Transferin hemen ardından hesabı taraftarlarca sık sık ziyaret edilen Arda Turan'ın bu paylaşımı sevenleri tarafından büyük destek gördü.
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