Arda Turan Son Dakikada Yaşanan O Pozisyonu Anlattı
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arda turan son dakikada yaşanan o pozisyonu anlattı

ARDA TURAN SON DAKİKADA YAŞANAN O POZİSYONU ANLATTI

Barcelona'nın milli yıldızı Arda Turan, PSG ile oynanan mücadelenin 94. dakikasında kritik bir hataya imza attı.

Tarih : 10 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Arda Turan Son Dakikada Yaşanan O Pozisyonu Anlattı(8/10)10


Yan topta geride kalan isim olan milli futbolcu, dönen topu kaptırdığı anda kaleci Ter Stegen imdadına yetişti. Alman file bekçisi boşta kalan topu PSG'li oyunculardan önce kaparak takım arkadaşlarına aktarırken Barcelona'ya turu getiren isimlerden biri olmayı başardı.



A Milli Takımımızın kaptanı ve Barcelona'nın yıldızı Arda Turan, PSG maçını yorumladı. Tarihi galibiyeti yorumlayan Turan, son dakikada kaptırdığı top için de espirili bir yorumda bulundu.



Barcelona'nın PSG'yi 4-0'ın rövanşında 6-1 mağlup etmesi gündemdeki yerini korurken mücadelede forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan ilk kez konuştu. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmediklerini ifade eden Turan, son dakikada kaptırdığı top için de 'ben o topu kaptırmasaydım biz o golü atamayacaktık' dedi.



 



kaynak:sabah








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