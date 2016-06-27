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arda turan sevgilisi aslıhan doğan'la tatilde

ARDA TURAN SEVGİLİSİ ASLIHAN DOĞAN'LA TATİLDE

Arda Turan, Milli Takım, Euro 2016'ya veda eder etmez soluğu sevgilisi Aslıhan Doğan'la Fethiye'de aldı.

Tarih : 27 Haziran 2016, 16:40
Puan Ver : Arda Turan Sevgilisi Aslıhan Doğan'la Tatilde(4.3/10)3


Çift önceki gün, bir halk plajında objektiflere takıldı. İkiliye, yıldız futbolcunun kardeşi Okan Turan da kız arkadaşıyla eşlik etti.



Doğan, şampiyonadaki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen ve moralsiz olduğu gözlenen milli yıldızı öpücüklere boğarak teselli etti. Çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden uzun uzun öpüştü.





Arda Turan-Aslıhan Doğan ikilisine milli futbolcunun kardeşi Okan Turan da kız arkadaşıyla eşlik etti. Dörtlü, birlikte geldikleri plajdan birlikte ayrıldı.








Etiketler: Arda  Turan  Sevgilisi  Aslıhan  Doğan  La  Tatilde    haber

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