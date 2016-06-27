

Çift önceki gün, bir halk plajında objektiflere takıldı. İkiliye, yıldız futbolcunun kardeşi Okan Turan da kız arkadaşıyla eşlik etti.







Doğan, şampiyonadaki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen ve moralsiz olduğu gözlenen milli yıldızı öpücüklere boğarak teselli etti. Çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden uzun uzun öpüştü.











Arda Turan-Aslıhan Doğan ikilisine milli futbolcunun kardeşi Okan Turan da kız arkadaşıyla eşlik etti. Dörtlü, birlikte geldikleri plajdan birlikte ayrıldı.