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Arda Turan sağlık kontrolünden geçti

ARDA TURAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan sağlık kontrolünden geçti.

Tarih : 14 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Arda Turan Sağlık Kontrolünden Geçti(6/10)2

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, 2,5 yıllık anlaşma sağladığı Medipol Başakşehir için sağlık kontrolünden geçti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen milli futbolcu, bugün transfer için muayene oldu.

"MUAYENELERİ YAPILDI"

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen Arda Turan'a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı."

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Dün havalimanında kısa bir açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi:

Başakşehir ailesine çok teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdikleri için. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız. Çok mutluyum. Öncelikle Göksel Gümüşdağ başkanıma, Abdullah Avcı hocama çok teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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