ARDA TURAN, MOLDOVA MAÇINDA YOK
A Milli Futbol Takımı'nın bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Arda Turan'ın, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta, sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.
kaynak:sabah
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