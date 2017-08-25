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ARDA TURAN, MİLLİ TAKIM'A GERİ DÖNDÜ


Arda Turan, Milli Takım'a Geri Döndü
Tarih : 25 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Arda Turan, Milli Takım'a Geri Döndü(5/10)1

A Milli Takımımızın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçları aday kadrosu açıklandı.

ARDA TURAN SÜRPRİZİ!

Daha önce gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve sonrasında Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yoğun ısrarları sonucu takıma yeniden döndü. Arda'nın haricinde 35 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu da kadroda yer aldı.

OĞUZHAN YOK!

Daha önce Fatih Terim'in sürekli olarak takıma çağırdığı Beşiktaş'ın orta sahası Oğuzhan Özyakup, Lucescu tarafından kadroya alınmadı. Bu hareket ise herkesin aklında bir soru işareti yarattı.

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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