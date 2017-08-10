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Arda Turan Milli Takım'a Döneceğini Açıkladı

ARDA TURAN MİLLİ TAKIM'A DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a döneceğini açıkladı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Arda Turan Milli Takım'a Döneceğini Açıkladı(5/10)1

Kosova maçı öncesinde gazeteci Bilal Meşe'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a dönebileceğini açıkladı.

KALAN 4 MAÇTA ARKADAŞLARININ YANINDA OLMAK İSTİYOR

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.

İşte Arda'nın geri döneceğini açıkladığı sosyal medya paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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