ARDA TURAN MİLLİ TAKIM'A DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI
Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a döneceğini açıkladı.
Kosova maçı öncesinde gazeteci Bilal Meşe'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a dönebileceğini açıkladı.
KALAN 4 MAÇTA ARKADAŞLARININ YANINDA OLMAK İSTİYOR
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.
İşte Arda'nın geri döneceğini açıkladığı sosyal medya paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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