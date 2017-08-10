Kosova maçı öncesinde gazeteci Bilal Meşe'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan, Mircea Lucescu'nun çağırması durumunda Milli Takım'a dönebileceğini açıkladı.

KALAN 4 MAÇTA ARKADAŞLARININ YANINDA OLMAK İSTİYOR

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, kalan 4 maçta arkadaşlarının yanında olmak istediğini duyurdu.

İşte Arda'nın geri döneceğini açıkladığı sosyal medya paylaşımı:

Kaynak: haberinburada