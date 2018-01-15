Süper Lig'de iki sezondur fırtına gibi esen ve gözünü şampiyonluğa diken Medipol Başakşehir, bir süredir peşinde koştuğu dünyaca ünlü milli yıldız Arda Turan ile resmi sözleşme imzaladı. İşte ilk sözleri...

ARDA TURAN: "ATLETICO MADRID'E İMZA ATTIĞIM DÖNEMDEKİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Başakşehir ailesine toplu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu transfer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü hayalime ve istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için ve bana imkan sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve özel bir imza. Hatta Atletico Madrid'e giderkenki günlerimi hatırlatıyor. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı günler yaşarız. Çok mutluyum. İnanarak ve isteyerek geldim. Planladığımız hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. Göksel Başkan'ın anlattıklarına ve organizasyonlarına çok inanarak geldim. Abdullah Avcı hocamızla abi kardeş gibi her şeyi konuşurduk. Şimdi profesyonel bir oyuncu olarak bu işin içinde olacağım. Hayatımda en çok yapmak istediğim şey olan futbola geri döneceğim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Göksel Başkan'a da az önce 'Hemen imza törenini yapalım, antrenmana çıkayım' dedim. Fizik olarak hazır değilim. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ama maç oynamaya ihtiyacım var. Hocamla beraber bunu konuştum. Başkanım bana 'ne zaman kendini hazır hissedersen futbol oyna' dedi. Beni ne zaman hazır hissederlerse o zaman sahada olacağım. Beni en çok rahatlatan şey bu sözler oldu. Hem maddi hem de manevi olarak şampiyonluk yarışı çok önemli. Gün gün ve maç maç ilerleyeceğiz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Her maç bir final olacak. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız. İnşallah da kazanacağız. Avrupa'ya Başakşehir ile başarılar kazanarak dönmek istiyorum. Böyle bir hayalim var. Hayallerimin hepsini söylemeyeceğim. Umarım hayalleri hep birlikte yaşayarak mutlu oluruz."

ARDA'DAN FATİH TERİM SORUSUNA "KİMSEYLE SORUNUM YOK" YANITI

"Benim de kimseyle bir sorunum yok. Herkese başarılar dilemek istiyorum. Galatasaraylı taraftarların duygusallığını anlıyorum. Bu transfer için çok emek veren insanlar var. Bu güzel güne haksızlık etmek istemiyorum. Hizmet ettiğim bir kulüptür. O yüzden kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. İnşallah bu güzelliklere müsaade edersiniz."ARDA TURAN: "EMRE VE ADEBAYOR HALA BU ÜLKENİN EN İYİ FUTBOLCULARI"

"Adebayor ve Emre Belözoğlu hala bu ülkenin en iyi oyuncuları. Onların yeteneklerinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Emre abi her zaman zorlu şartlarda başarılı olma yeteneğine sahip. Her şeye rağmen önüme bakarak ve keyif alarak futbolumu oynamak ve başarılar yaşamak istiyorum. Burak Yılmaz da çok yakın bir arkadaşım ve sorduğunuz bazı sorular özel konular. Bu yüzden Burak Yılmaz'ın söylediklerini tekrar konuşmak istemiyorum. Başakşehir taraftarının potansiyelinin ortaya çıkmasına da çok seviniyorum. Bazen 100 bin kişiyi 20 bin kişiye tercih edersiniz. Hep birlikte aidiyet duygusunu oluşturacağız diye düşünüyorum.

Kaynak: haberinburada