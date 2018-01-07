ARDA TURAN, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı
TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre; milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük oranda anlaştı.
MENAJERİ YALANLAMIŞTI
Arda Turan'ın ilk olarak Galatasaray'a geleceği iddia edilmiş, ancak Fatih Terim'in sarı kırmızılı takıma dönmesinden sonra bu transfer olmayacağı belirtilmişti.Galatasaray'dan sonra da Arda Turan'ın Beşiktaş ile anlaşılacağı iddia edilmişti ancak bu iddiayı da menajer Ahmet Bulut yalanlamıştı.
"OĞLUM ARDA İÇİN BASKI YAPIYOR"
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz gün kendisine Arda Turan ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı vermişti:
"Oğlum Arda Turan için bugün de aradı 'ne olur' diye, baskı yapıyor. Gönlüm tabii ki Arda Turan gibi bir oyuncuyla çalışmayı ister. Kariyeri için ne iyiyse, o olsun. Burada Emre abisi var, ben varım, Göksel başkan var, biz ona yardımcı oluruz."
Kaynak: haberinburada
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