Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Borç Batağında
Alanya'da Ocak Ayında Denize Giden Tatilcinin Örgü Keyfi
2017'de Yaklaşık 15 Bin Araç Hurdaya Ayrıldı
Trabzonspor'da Sosa Ve Esteban Krizi Çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenk Tosun Yorumu: Az Para Değil
Kiloları Yüzünden Lisede Açılamadığı Çocukla Şimdi Aşk Yaşıyor
Tatilciler Uludağ'da Uzun Kuyruk Oluşturdu
Yeşilçam'ın Ulu Çınarını, Mahşeri Kalabalık Bu Sloganla Uğurladı
Ünlü Dizinin Yıldızı Sarhoş Olup Dağıttı, Yaka Paça Bardan Kovuldu
Münir Özkul'un Eşinden Ağlatan Sözler: Tek Tesellim Sıkıntılarından Kurtulması Oldu
Cenk'in Numara Yorumu Taraftarları Güldürdü
Oğlunun Oyuncak Arabasından Etkilendi, Fabrikatör Oldu
Arda Turan, Medipol Başakşehir İle Anlaştı
Bakanlıktan Taşeron İşçilere Uyarı: Son Gün 11 Ocak
Taraftar İsyanda! Yöneticinin Odasını Basıp Futbolcuları Çıkardılar
Galatasaray'ın Gündemindeki Yıldız, Başka Kulübe İmzayı Attı
Hava Yolu Yolcu Sayısı 193 Milyonu Aştı
Türkiye, Derin Denizlerde Sondaj Yapabilen 10 Ülke Arasına Girdi
Kebap Ustalarının Sıkıntısı Büyük! Şanlıurfa'da Ciğer Kalmadı
Otomotiv Sektörü,Yılı 28,5 Milyar Dolar İhracatla Kapattı

Arda Turan, Medipol Başakşehir ile Anlaştı

ARDA TURAN, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Tarih : 07 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Arda Turan, Medipol Başakşehir İle Anlaştı(7/10)3

TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre; milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük oranda anlaştı.

MENAJERİ YALANLAMIŞTI

Arda Turan'ın ilk olarak Galatasaray'a geleceği iddia edilmiş, ancak Fatih Terim'in sarı kırmızılı takıma dönmesinden sonra bu transfer olmayacağı belirtilmişti.Galatasaray'dan sonra da Arda Turan'ın Beşiktaş ile anlaşılacağı iddia edilmişti ancak bu iddiayı da menajer Ahmet Bulut yalanlamıştı.

"OĞLUM ARDA İÇİN BASKI YAPIYOR"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz gün kendisine Arda Turan ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Oğlum Arda Turan için bugün de aradı 'ne olur' diye, baskı yapıyor. Gönlüm tabii ki Arda Turan gibi bir oyuncuyla çalışmayı ister. Kariyeri için ne iyiyse, o olsun. Burada Emre abisi var, ben varım, Göksel başkan var, biz ona yardımcı oluruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  Medipol  Başakşehir  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER