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arda turan: kalleşliğiniz tescilli

ARDA TURAN: KALLEŞLİĞİNİZ TESCİLLİ

Arda Turan, Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısına sosyal medya üzerinden yayınladığı sert bir mesajla tepki gösterdi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:31
Puan Ver : Arda Turan: Kalleşliğiniz Tescilli(9/10)7


Sabah saatlerinde Kayseri'de gerçekleşen hain terör saldırısına bir tepki de milli futbolcu Arda Turan'dan geldi.



Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Twitter hesabı üzerinden, "Kalleşliğiniz tescilli. Ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz" mesajını paylaştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Arda  Turan  Kalleşliğiniz  Tescilli    haber

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