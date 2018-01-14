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Arda Turan İstanbul'a Ayak Bastı! Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

ARDA TURAN İSTANBUL'A AYAK BASTI! TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILADI

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan İstanbul'a indi. Taraftarların coşkuyla karşıladığı yıldız oyuncu için 'İmparator Arda Turan' tezahüratları yapıldı.

Tarih : 14 Ocak 2018, 08:40
Puan Ver : Arda Turan İstanbul'a Ayak Bastı! Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı(8/10)4

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Milli oyuncu Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi.

ARDA'DAN UÇAKTA BAŞAKŞEHİR PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan Arda Turan, sosyal medya hesabından Başakşehir Kulübü'ne, "Pazartesi günü idman kaçta?" diyerek mesaj attı.

İMPARATOR ARDA TURAN TEZAHÜRATLARI

Atatürk Havalimanı'nda Arda Turan'ı karşılama giden Medipol Başakşehir taraftarları, yıldız oyuncuyu 'İmparator Arda Turan' sözleriyle karşıladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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