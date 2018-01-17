ARDA TURAN İLK MAÇINDA KADROYA ALINMADI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan Giresunspor maçı kadrosunda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takımın, pazartesi günü gerçekleştirilen imza töreni ile 2,5 yıllığına Barcelona'dan kiraladığı Arda'yı, teknik direktör Abdullah Avcı, Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna dahil etmedi.
TRİBÜNDEN İZLEDİ
Arda Turan, karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile tribünden izledi.
EMRE BELÖZOĞLU YEDEKLER ARASINDA
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğu ise maçta yedekler arasında bulundu.
Antalya kampında sol arka adalesindeki ağrı nedeniyle çoğu antrenmanı kaçıran Emre, bu maçta yedekler arasında şans bekledi.
GİRESUNSPOR TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ
Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanan mücadeleye konu ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Karadeniz ekibinin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.
Kaynak: haberinburada
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