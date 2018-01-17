Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Tekmeliği Olduğu Fotoğraf, Maçın Önüne Geçti
İşkur, İşe Yerleştirme Sayısını 1 Milyonun Üzerine Taşıdı
Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in Sırtında Görenler Yardıma Koştu
Psg Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
Giresunspor'dan Başakşehir'e Olay Gönderme!
Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti
Avcı, Giresunspor Maçı Sonrası Konuştu: Lige Odaklanmalıyız
Arsenal'in Yıldızı Cenk Tosun'un Takım Arkadaşı Oldu
Beşiktaş'ta Büyük Kriz! Vida'ya Lisans Çıkartılamadı
O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu
Galatasaray'a Hayalini Bile Kuramadığı Teklif Geliyor
Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım
Düşmana Göz Açtırmayacak! Füze Avcısı'nın Seri Üretimi Başlıyor
Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek
Türkiye, Hes'lerden 8,7 Milyar Lira Kazandı
Usta Oyuncu Göreve Başladığı Sahneden Alkışlarla Uğurlandı
Japonya'da İnanılmaz Kaza! Son Sıradaki Yarışçı Birinci Oldu
Galatasaray Başkan Adayı Mustafa Cengiz: Yangından Mal Kaçırır Gibi Seçime Gireceğiz

Arda Turan ilk maçında kadroya alınmadı

ARDA TURAN İLK MAÇINDA KADROYA ALINMADI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Tarih : 17 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Arda Turan İlk Maçında Kadroya Alınmadı(8/10)4

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan Giresunspor maçı kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın, pazartesi günü gerçekleştirilen imza töreni ile 2,5 yıllığına Barcelona'dan kiraladığı Arda'yı, teknik direktör Abdullah Avcı, Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Arda Turan, karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile tribünden izledi.

EMRE BELÖZOĞLU YEDEKLER ARASINDA

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğu ise maçta yedekler arasında bulundu.

Antalya kampında sol arka adalesindeki ağrı nedeniyle çoğu antrenmanı kaçıran Emre, bu maçta yedekler arasında şans bekledi.

GİRESUNSPOR TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanan mücadeleye konu ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Karadeniz ekibinin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  İlk  Maçında  Kadroya  Alınmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER