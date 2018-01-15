Medipol Başakşehir ile resmi sözleşme imzalayan Arda Turan, takımıyla beraber ilk antrenmana çıktı.

BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün sponsor yöneticileri de takip etti.ANTRENMAN ÖNCESİ ARDA VE EMRE ARASINDA NEŞELİ SOHBET

Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Arda'nın neşeli olduğu görüldü. Ayrıca idman öncesi takımın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Arda Turan, saha içinde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çalışma sırasında da iki tecrübeli ismin konuşmaları devam ederken hasret giderdikleri gözlendi.

Kaynak: haberinburada