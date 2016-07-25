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arda turan için şimdi de 'beşiktaş' söylentisi

ARDA TURAN İÇİN ŞİMDİ DE 'BEŞİKTAŞ' SÖYLENTİSİ

Önceki günlerde Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin takımda kalacak dediği Arda Turan için transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:48
Puan Ver : Arda Turan İçin Şimdi De 'beşiktaş' Söylentisi(6/10)8


İspanyol basınının 'ayrılacak', Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ise 'gelecek sezon takımda olacak' dediği Arda Turan'ın transferi yılan hikayesine döndü.



Avrupa basınında çıkan haberlere göre Arsenal, B.Dortmund, Inter ve Valencia gibi takımların ilgilendiği futbolcu için son iddia Beşiktaş oldu. Özellikle Ahmet Bulut'un Beşiktaş'ın transferlerinde önemli bir rol aldığı bu dönemde oyuncunun 1 yıl boyunca siyah beyazlı formayı kiralık giyebileceği aktarıldı.



Önceki günlerde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan futbolcunun Beşiktaş'la anılmasının en önemli sebebinin menajeri Ahmet Bulut olduğu ifade ediliyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Adriano'yu çok uygun bir miktara Barcelona'dan Beşiktaş'a getiren menajerin Sosa'nın ayrılığı sonrası bu mevki için Arda Turan'ı da kiralık olarak getirme ihtimali olduğu belirtiliyor.








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