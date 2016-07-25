

İspanyol basınının 'ayrılacak', Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ise 'gelecek sezon takımda olacak' dediği Arda Turan'ın transferi yılan hikayesine döndü.







Avrupa basınında çıkan haberlere göre Arsenal, B.Dortmund, Inter ve Valencia gibi takımların ilgilendiği futbolcu için son iddia Beşiktaş oldu. Özellikle Ahmet Bulut'un Beşiktaş'ın transferlerinde önemli bir rol aldığı bu dönemde oyuncunun 1 yıl boyunca siyah beyazlı formayı kiralık giyebileceği aktarıldı.







Önceki günlerde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan futbolcunun Beşiktaş'la anılmasının en önemli sebebinin menajeri Ahmet Bulut olduğu ifade ediliyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Adriano'yu çok uygun bir miktara Barcelona'dan Beşiktaş'a getiren menajerin Sosa'nın ayrılığı sonrası bu mevki için Arda Turan'ı da kiralık olarak getirme ihtimali olduğu belirtiliyor.