

İspanya'nın önemli gazetelerinden AS, Catalunya radyosuna dayandırdığı bilgiye göre Arda Turan'ın Barcelona ile anlaştığını yazdı.



Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendiği Arda, Barcelona'da başkanlığa yeniden aday olan Josep Maria Bartomeu'nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.



AS gazetesinin iddiası doğru çıkar ve Arda Turan, Barcelona'ya transfer olursa Ocak 2016'ya kadar forma giyme giyemeyecek. İspanyol kulübünün FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle Katalan ekibine resmen transfer olsa dahi Ocak 2016'ya kadar Arda Turan, resmi maçlara çıkamayacak.