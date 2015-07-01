ARDA TURAN İÇİN MÜTHİŞ İDDİA!
İspanyol gazetsi AS, Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan'ın transfer olacağı takım konusunda yeni bir iddiada bulundu.
İspanya'nın önemli gazetelerinden AS, Catalunya radyosuna dayandırdığı bilgiye göre Arda Turan'ın Barcelona ile anlaştığını yazdı.
Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendiği Arda, Barcelona'da başkanlığa yeniden aday olan Josep Maria Bartomeu'nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.
AS gazetesinin iddiası doğru çıkar ve Arda Turan, Barcelona'ya transfer olursa Ocak 2016'ya kadar forma giyme giyemeyecek. İspanyol kulübünün FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle Katalan ekibine resmen transfer olsa dahi Ocak 2016'ya kadar Arda Turan, resmi maçlara çıkamayacak.
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