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arda turan için galatasaray iddiası!

ARDA TURAN İÇİN GALATASARAY İDDİASI!

İspanyol basını, Barcelona'ya transfer olmak için gün sayan Arda Turan'ın, Katalan kulübünün transfer yasağı nedeniyle yarım sezon Galatasaray'da kiralık forma giyeceğini yazdı.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 15:31
Puan Ver : Arda Turan İçin Galatasaray İddiası!(5/10)3


İspanyol basını, Barcelona'ya transfer olmak için gün sayan Arda Turan'ın, Katalan kulübünün transfer yasağı nedeniyle yarım sezon Galatasaray'da kiralık forma giyeceğini yazdı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen yıldız futbolcu, 2011 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.



 Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan Arda Turan, İspanyol devi Barcelona'ya imza atmaya hazırlanıyor. Zira Katalunya radyosu, Barcelona ile Atletico Madrid'in, milli futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti. İspanyol As gazetesi de yıldız ismin, Katalan ekibinin formasını giyeceğini öne sürdü.  








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