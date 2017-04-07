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arda turan için dev takas iddiası

ARDA TURAN İÇİN DEV TAKAS İDDİASI

Barcelona akademisinde yetişip, 2011 yılında Arsenal'in yolunu tutan Hector Bellerin, yeniden İspanya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:19
Puan Ver : Arda Turan İçin Dev Takas İddiası(10/10)11


Barcelona'nın eski futbolcusunu sezon sonunda transfer etmek için, Londra kulübüyle temaslara başlaması beklenirken, transferin önündeki en büyük engel 40 milyon euroluk bonservis bedeli...



Barcelona'nın maksimum 25 milyon euro teklif yapabileceği Bellerin için aradaki 15 milyon euro pazarlık edilebilecek seviyede değil.Bu noktada İspanyol basını, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı devreye soktu.Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi.



 



kaynak:sabah



 








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