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arda turan hakkında skandal iddia!

ARDA TURAN HAKKINDA SKANDAL İDDİA!

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran, sonrasında da milli takım kariyerini noktalayan Arda Turan hakkında Katalan medyasından skandal bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:08
Puan Ver : Arda Turan Hakkında Skandal İddia!(10/10)7


Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Barcelona'da forma giyen Arda Turan hakkında kumarda iki lüks araba parasını kaybettiğini iddia etti.



Xavi Campos, Arda Turan'ın gittiği bir kumarhanede iki lüks araba parasını kaybettiğini ve bu nedenle de mali açıdan krize girdiğini söyledi.



 



kaynak:sabah






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