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arda turan hacklendi

ARDA TURAN HACKLENDİ

Arda Turan, Twitter hesabının hacklendiğini ve Real Madrid'in 11. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıyla ilgili paylaşımı kendisinin yapmadığını duyurdu

Tarih : 12 Ağustos 2016, 17:32
Puan Ver : Arda Turan Hacklendi(0/10)


La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabının, bilgisayar korsanlarının (hacker) saldırısına uğradığını bildirdi.



Barcelona ile arasında büyük rekabet olan Real Madrid'in, 11. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasıyla ilgili bir logoyu Twitter hesabında beğendiği görülen Arda Turan, konu hakkında açıklama yaptı.








Etiketler: Arda  Turan  Hacklendi    haber

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