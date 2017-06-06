ARDA TURAN GAZETECİYE SALDIRDI
Milli Takım uçağında olay çıktı. Futbolcu Arda Turan bir gazeteciye fiziki saldırıda bulundu.
Milli Takım uçağında olay çıktı. Futbolcu Arda Turan bir gazeteciye fiziki saldırıda bulundu.
Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım oyuncuları, İtalya'ya götüren uçakta olay çıktı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, uçakta arka kısma doğru geçerken bir gazeteciye tepki gösterdi.
NTV'nin haberine göre: 2016 yılındaki prim haberleriyle nedeniyle gazeteciye tepki gösterdiği öğrenilen Arda Turan, hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulundu, gazetecinin boğazına sarıldı.
Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.
kaynak:sabah
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